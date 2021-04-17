Bloomberg: США изучают возможность ужесточения санкций против долговых обязательств России

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность расширения санкций в отношении долговых ценных бумаг России таким образом, чтобы они распространялись на вторичный рынок. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, в Белом доме продолжают изучать влияние введенного в минувший четверг нового пакета рестрикций в отношении РФ. Администрация Байдена при этом "готовится ужесточить эти ограничения" в случае, если российские власти "не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США", сообщает Bloomberg. В качестве одной из возможных мер источники агентства называют расширение санкций в отношении российских долговых обязательств таким образом, чтобы запретить американским компаниям покупать их не только на первичном, но и на вторичном рынке.
Агентство отмечает, что запрет может распространяться на торговлю российскими ценными бумагами в течение как минимум первых 90 дней после их выпуска. При этом, как указывают источники Bloomberg, решение об ужесточении рестрикций будет приниматься по мере того, как введенные ранее санкции отразятся на положении рубля и российских ценных бумаг на мировых рынках.
В минувший четверг Байден подписал указ о санкциях против России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. При этом запрет распространяется на долговые ценные бумаги России лишь на первичном рынке и не затрагивают вторичный.
16 организаций и 16 физлиц подпали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".
Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет действовать в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, руководствуясь принципом взаимности. По его словам, новые рестрикции США не поспособствуют встрече Владимира Путина и Байдена, которую предложил Вашингтон.