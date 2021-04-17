Bloomberg: США изучают возможность ужесточения санкций против долговых обязательств России

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность расширения санкций в отношении долговых ценных бумаг России таким образом, чтобы они распространялись на вторичный рынок. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в Белом доме продолжают изучать влияние введенного в минувший четверг нового пакета рестрикций в отношении РФ. Администрация Байдена при этом "готовится ужесточить эти ограничения" в случае, если российские власти "не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США", сообщает Bloomberg. В качестве одной из возможных мер источники агентства называют расширение санкций в отношении российских долговых обязательств таким образом, чтобы запретить американским компаниям покупать их не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Агентство отмечает, что запрет может распространяться на торговлю российскими ценными бумагами в течение как минимум первых 90 дней после их выпуска. При этом, как указывают источники Bloomberg, решение об ужесточении рестрикций будет приниматься по мере того, как введенные ранее санкции отразятся на положении рубля и российских ценных бумаг на мировых рынках.