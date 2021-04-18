Азиатский форум в Боао открывается под лозунгом глобальных изменений после пандемии

БОАО /Китай/, 18 апреля. /ТАСС/. Азиатский экономический форум в Боао (АЭФБ) открывается в воскресенье на китайском острове Хайнань, на мероприятии, которое пройдет под девизом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь", обсудят глобальные изменения, к которым привела пандемия коронавируса. Организаторы ожидают, что в работе площадки примут участие около 2 тыс. человек.

"Наша первостепенная задача в текущем году - оказать содействие государствам Азии и всего мира, чтобы в условиях гарантированной эпидемической безопасности они смогли укрепить консенсус и взаимное доверие ради всеобщего роста и развития", - подчеркнул генеральный секретарь АЭФБ, бывший замглавы МИД Китая Ли Баодун в преддверии форума.

По его словам, Боаоский форум станет "первым в 2021 году крупным международным мероприятием, запланированным преимущественно в очном режиме". В связи с пандемией многие спикеры присоединятся к дискуссиям и выступят с речами в формате видеоконференции. Как и в прошлые годы, в Боао соберутся авторитетные ученые, специалисты и политологи, крупные общественные деятели и предприниматели, политики и члены правительств со всего мира, а также руководители ключевых международных организаций.

Согласно списку гостей, распространенному организаторами, в форуме примут участие директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, заместитель генерального секретаря ООН Лю Чжэньминь. Ожидается также, что к работе АЭФБ присоединятся глава Tesla Илон Маск, руководитель корпорации Apple Тим Кук, представитель других международных корпораций.

В списке наиболее интересных проблем, вынесенных на обсуждение, - глобализация и продвижение торгово-экономических отношений в эпоху после пандемии, реформа ВТО, международные усилия по ликвидации бедности и формированию новых механизмов в сфере здравоохранения, развитие сетевых технологий и цифровой экономики в период глобальных трансформаций, проблема защиты интеллектуальной собственности, будущее технологий 5G и искусственного интеллекта. Ключевым событием станет заседание совета директоров АЭФБ, на котором будет согласована повестка на ближайший год.

В связи со сложной эпидемической ситуацией в мире Россия в этом году будет участвовать в форуме в режиме онлайн. Как и в прошлые годы, на АЭФБ выступит специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа, председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Меры эпидемического контроля и подготовка к АЭФБ-2021

В связи с по-прежнему сложной эпидемической ситуацией в мире АЭФБ будет проходить при усиленных мерах контроля. Как пообещали организаторы, жесткие эпидемические ограничения ослабят для журналистов, которые прошли вакцинацию. Однако даже те, кто привился, обязаны предоставить организаторам справку о сдаче теста на коронавирус, выданную не более чем за 72 часа до получения удостоверения об аккредитации перед началом форума.

Кроме того, по прибытии на Хайнань все представители СМИ должны повторно пройти тестирование уже в аэропорту прилета. Всем участникам предписано "сохранять социальную дистанцию и постоянно быть в масках". Ежедневно утром и вечером при нахождении в своих гостиничных номерах журналистам следует самостоятельно измерять себе температуру, а "в случае возникновения симптомов гриппа или повышенной температуры - срочно уведомить об этом медпункт отеля".