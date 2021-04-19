Три новых креативных кластера планируется создать в Москве до конца года

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Число креативных кластеров в Москве планируется довести до четырех до конца 2021 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

К креативным индустриям относят в том числе производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование, дизайн.

"В планах было создать в Москве четыре креативных кластера, но в прошлом году, к сожалению, реализация задачи не удалась из-за того, что некоторые площадки, претендентов на этот статус, не смогли решить вопросы приведения своего имущественного комплекса в юридическое соответствие нормам. В этом году надеемся, что сможем довести число таких кластеров до четырех", - сказал Фурсин.

Статус могут получить творческие пространства, соответствующие критериям, в частности не менее 20 компаний-арендаторов должны представлять креативные индустрии, не менее 70% резидентов должны являться субъектами малого и среднего предпринимательства.

По словам Фурсина, сейчас к креативным сферам относится более 110 тыс. столичных компаний и индивидуальных предпринимателей, они обеспечивают работой полмиллиона москвичей. Ежегодный оборот этого сегмента городского экономики оценивается в 3 трлн рублей.

Решение о проведении пилотного проекта по созданию креативных технопарков было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2019 году. В июне 2020 года первым в столице этот статус получил центр дизайна Artplay.