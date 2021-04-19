"Ъ": поставщики продуктов просят отменить новые правила доставки грузов в Москве

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Поставщики и перевозчики продуктов просят отменить новые правила доставки грузов в Москве, ограничивающие, в частности, передвижения грузовиков от 3,5 тонн в пределах МКАД. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на обращение Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, Национальной мясной ассоциации, "Союзмолока", "Союзнапитков", Рыбного союза и других к правительству РФ.

Представители бизнеса обратились по поводу постановления московской мэрии от 6 апреля, которое обязывает владельцев грузовиков с 5 мая регистрировать транспорт в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС), вводит фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска, а также требует оформлять пропуска на грузовики массой от 3,5 тонны для движения в пределах МКАД.

Как следует из обращения, новые требования грозят ростом затрат для всех участников цепочки поставок, повышением цен для потребителей, срывами контрактов и дефицитом грузовиков в Москве. Участники рынка просят правительство оценить их последствия и считают необходимым отменить требования соблюдения фиксированного маршрута, обязательного подключения к РНИС и разделение пропусков.

Однако юристы считают, что бизнес обратился не по адресу - федеральное правительство напрямую не может заставить мэрию пересмотреть правила, отмечает издание.

В пресс-службе правительства комментарий "Коммерсанту" не предоставили. Обращение также было направлено в Минтранс, Минпромторг и Минсельхоз. В департаменте транспорта Москвы изданию заявили, что планируют провести семинары по порядку подачи заявок в РНИС, добавив, что услуга регистрации в системе бесплатная.