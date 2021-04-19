Чернышенко и Догузова вошли в совет директоров "Туризм.РФ"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и руководитель Ростуризма Зарина Догузова вошли в совет директоров "Туризм.РФ", сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Общее собрание акционеров утвердило состав совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ". В него вошли 10 человек. Членами совета директоров стали: заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, заместитель министра финансов России Павел Кадочников, глава Росимущества Вадим Яковенко и руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Также в состав совета вошли заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, заместитель руководителя секретариата вице-премьера Чернышенко Наталья Паршикова, генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов", - сообщили в корпорации.

В ближайшее время планируется проведение первого заседания совета директоров, на нем будет выбран председатель и определен план работы корпорации на год.

Акционерное общество "Корпорация Туризм.РФ" создано 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма.