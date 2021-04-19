На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока

МИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока БелАЭС прибыл на станцию, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.

"19 апреля на площадку БелАЭС прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока, - говорится в сообщении. - До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива".

В соответствии с техническим регламентом, отметили в ведомстве, специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком - АО ИК "АСЭ" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля.

Ранее Минэнерго сообщило, что готовность второго энергоблока составляет 80%, ожидается доставка ядерного топлива, загрузка его в активную зону реактора и начало проведения физического пуска. В марте была проведена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок.

Что касается первого энергоблока БелАЭС то 14 апреля Госатомнадзор Белоруссии сообщил, что намерен рассмотреть вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в мае. С момента его включения в объединенную энергосистему страны он выработал уже 1,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии. На блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания, регламентные работы.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.