Глава МИД Турции и посол РФ в Анкаре обсудили сотрудничество в сфере туризма

АНКАРА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и посол России в Турции Алексей Ерхов обсудили в понедельник сотрудничество стран в сфере туризма.

"Провели переговоры с послом России Алексеем Ерховым. Обсудили двусторонние отношения, региональные вопросы и сотрудничество в сфере туризма", - говорится в опубликованной на странице Чавушоглу в Twitter записи.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. С российской стороны регулярные рейсы между двумя странами будет выполнять "Аэрофлот". Также приостановлены были рейсы в Танзанию.