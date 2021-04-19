Боаоский форум открылся на Хайнане под лозунгом глобального управления после пандемии

ХАЙКОУ /Китай/, 19 апреля. /ТАСС/. Азиатский экономический форум в Боао (АЭФБ) на восточном побережье острова Хайнань приступил к проведению сессий и тематических дискуссий под лозунгом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". На этом крупном мероприятии в понедельник выступил губернатор провинции Фэн Фэй.

"Мы будем использовать все преимущества Хайнаньского порта свободной торговли, путем взаимодействия с другими странами стимулировать престижный шопинг, развивать передовую медицину и качественное образование", - подчеркнул он. По словам Фэн Фэя, Хайнань заинтересован в развитии стратегических контактов с соседними государствами и регионами, в наращивании продуктивных торгово-экономических отношений и продвижении инновационного сотрудничества.

Как отметил ранее генеральный секретарь АЭФБ Ли Баодун, форум стал "первым в 2021 году крупным международным мероприятием, запланированным преимущественно в очном режиме". В связи с пандемией многие спикеры присоединились к дискуссиям и выступают с речами в формате видеоконференций. Как и в прошлые годы, в Боао собрались авторитетные ученые, специалисты и политологи, крупные общественные деятели и предприниматели, политики и члены правительств со всего мира, а также руководители ключевых международных организаций. На этот раз число гостей, прибывших в Боао, превысило 2 тыс. человек (с учетом сотрудников и обслуживающего персонала - 4,1 тыс.).

Журналисты получили возможность осветить множество панельных заседаний, в том числе подфорум, посвященный устранению международных споров и трений в Южно-Китайском море. Состоялся ряд тематических дискуссий с участием экспертов, руководителей крупных компаний, представителей правительства КНР и других стран мира.

В списке наиболее интересных проблем, вынесенных на обсуждение, - глобализация и продвижение торгово-экономических отношений в эпоху после пандемии, реформа ВТО, международные усилия по ликвидации бедности и формированию новых механизмов в сфере здравоохранения, развитие сетевых технологий и цифровой экономики в период глобальных трансформаций, проблема защиты интеллектуальной собственности, перспективы формирования Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), будущее технологий 5G и искусственного интеллекта, а также такие вопросы, как продовольственная безопасность, эффективная утилизация пластика, старение населения в отдельных странах, защита интересов малого и среднего бизнеса, сохранение надежных производственных цепочек, всеобщая вакцинация от коронавируса, борьба за экологию и минимизация негативных последствий стихийных бедствий.

Боаоский форум

АЭФБ проводится регулярно с 2001 года и отмечает 20-летие. В связи с этим недавно были изданы три юбилейные книги, представленные общественности отделом пропаганды парткома провинции Хайнань. В прошлом году форум должен был состояться с 24 по 27 марта, однако из-за эпидемии коронавируса мероприятие решили не организовывать. До этого за всю историю это ежегодное событие отменяли лишь один раз - в 2003 году, когда в Китае была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии: тогда вместо весны оно прошло в ноябре.

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. Одна из ключевых задач АЭФБ - создать новые возможности и укрепить механизмы, способствующие усилению торгово-экономического взаимодействия стран Азии с прочими регионами, наладить эффективные международные гуманитарные обмены в условиях глобализации.