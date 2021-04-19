Moody’s оценило способность России противостоять санкциям

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Высокие финансовые резервы России позволят стране справиться с негативным эффектом от санкций, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Moody’s.

15 апреля Соединенные Штаты ввели против России новые санкции. Минфин США запретил американским инвесторам участвовать в первичных размещениях новых выпусков российских рублевых или нерублевых гособлигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года российскими Министерством финансов, Центральным банком или Фондом национального благосостояния.

"Накопленные государством финансовые резервы, низкие потребности в заимствованиях и усовершенствованное регулирование позволят ему справиться с немедленным негативным эффектом [от санкций]", - говорится в материале.

Аналитики подчеркивают, что постепенное ужесточение санкций в отношении государственного долга России сохраняет возможность введения дополнительных ограничений в будущем. Директива Министерства финансов США позволяет правительству при необходимости расширять санкции в отношении суверенного долга РФ.

Хотя институциональные инвесторы из США по-прежнему могут приобретать гособлигации на вторичном рынке, вероятно, финансовые учреждения США не будут увеличивать свои вложения в российские гособлигации. "В результате мы ожидаем, что постоянная угроза дополнительных санкций останется отличительной чертой кредитоспособности России. Поскольку санкции влияют на варианты финансирования, активность как внутренних, так и иностранных инвестиций, вероятно, останется значительно ниже, чем была бы в случае отсутствия санкций, что усложняет планы правительства по повышению долгосрочного потенциала роста и уровня жизни страны", - отмечают эксперты.

После объявления санкций правительство сократило план внутренних заимствований на этот год на 875 млрд рублей с первоначальных 3,7 трлн рублей (3,2% ВВП), добавляют в агентстве.

В Moody’s напомнили, что новые санкции в отношении суверенного долга России являются частью более широкого пакета санкций, который включает в себя высылку 10 российских дипломатов из США и санкции против юридических и физических лиц, обвиняемых в оказании влияния на президентские выборы в США 2020 года.