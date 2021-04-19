Форум в Боао привлек внимание общественности темами о развитии свободного порта на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 19 апреля. /ТАСС/. Азиатский экономический форум в Боао (АЭФБ) привлек внимание международной общественности несколькими мероприятиями, которые посвящены нюансам и специфике развития порта свободной торговли на острове Хайнань. Об этом сообщил глава пресс-канцелярии отдела пропаганды парткома провинции Ван Шэн.

По его словам, в числе наиболее актуальных мероприятий АЭФБ, имеющих прямое отношение к Хайнаньскому свободному порту, - диалог на уровне губернаторов и мэров в формате "Китай - Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", панельная сессия "Экономика островных государств - участниц инициативы морского Шелкового пути в XXI веке", "Порты свободной торговли в условиях глобальных изменений", а также "Устойчивое развитие аграрных районов и борьба с бедностью в соответствии с планом на 2030 год".

В этих сессиях приняли участие представители восьми государств АСЕАН, Белоруссии и Республики Корея, а также члены руководства администраций 14 китайских регионов. К дискуссиям подключились авторитетные политологи и экономисты со всего мира.

В форуме, который длится четыре дня (с 18 по 21 апреля), принимают участие около 2 тыс. человек из примерно 60 стран мира (с учетом сотрудников АЭФБ, сопровождающих лиц и обслуживающего персонала - 4,1 тыс.).

В связи с по-прежнему сложной эпидемиологической ситуацией в мире мероприятия проходят при усиленных мерах контроля. В соответствии с решением администрации Хайнаня, для предотвращения чрезвычайных ситуаций в период проведения форума над Боао и городом Цюнхай, к которому он территориально относится, введен запрет на использование беспилотников и прочих малых летательных аппаратов (за исключением единичных случаев, согласовываемых с властями).