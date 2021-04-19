Рост цен в четырехзвездочных отелях Крыма достигает 10-12%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Цены на проживание в четырехзвездочных отелях в Крыму из-за ажиотажного спроса выросли до 12% к прошлому году, при этом в отелях более низкого класса и санаториях они остаются на уровне прошлогодних, сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в понедельник на совещании в Совете Федерации по социальной политике.

Ранее он говорил, что повышение цен на услуги размещения фиксируют в Крыму, однако власти полуострова работают с участниками рынка, чтобы сдержать более значительный рост в период туристического сезона.

"Мы сейчас по сути имеем дело с остатком номерного фонда, на который действительно ценообразование разное. В санаториях цены не повысились по отношению к предыдущему году, равно как и в целом в экономсегменте. Если говорить о сегменте "четыре звезды", то повышение цены в некоторых случаях возможно до уровня 10-12%, но повторюсь, это тот номерной фонд, на который сейчас существует, по сути, ажиотажный спрос, тот, который у нас остался свободный, после основной массы продаж. То, что касается люксового сегмента, там в некоторых случаях цены действительно увеличились еще больше", - сказал Волченко. При этом, по его словам, в начале года цены во многих средствах размещения были ниже прошлогодних.

"Есть, безусловно, субъективные факторы, с которыми мы активно работаем сейчас - и формально, и неформально, есть и объективные, как повышение цен на продукты, как повышение цен на топливо, на трудовые ресурсы, на противоковидные меры и так далее. Мы планируем максимально жестко и четко контролировать соблюдение прав потребителей, соответствие качеству и готовы реагировать на любые признаки недобросовестной конкуренции", - отметил министр.

По его данным, на май-июнь в курортном комплексе Крыма остаются места еще примерно для 900 тыс. гостей.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом сезоне вновь прогнозируется рекорд - порядка 8 млн туристов.