Институт "Вега" стал соорганизатором школы финансовой математики в Университете "Сириус"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Фонд "Институт "Вега", созданный в 2021 году при поддержке МГУ и банка ВТБ, стал соорганизатором первой Черноморской школы по новейшим достижениям в финансовой математике в Университете "Сириус" в Сочи. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"19 апреля в Университете "Сириус" стартует первая Черноморская школа по новейшим достижениям в финансовой математике. Институт "Вега" стал соорганизатором школы", - говорится в сообщении.

Одной из задач проекта стало привлечение студентов и молодых ученых из России к такой области прикладной математики, как финансовая математика, востребованная сейчас во всем мире, говорит член совета директоров Института "Вега", директор группы количественных финансов банка ВТБ Никита Новыйдарсков, чьи слова приводит пресс-служба.

"Мы провели отбор участников среди студентов старших курсов, обучающихся по математическим направлениям подготовки, а также аспирантов математических специальностей из ведущих вузов России. Нам также удалось пригласить для чтения лекций международных специалистов, проводящих активные исследования в области математических финансов, поэтому основным языком общения участников был выбран английский", - добавил он.

Как отмечает председатель совета директоров Фонда "Институт "Вега" профессор МГУ Юрий Кабанов, современная финансовая математика является стремительно развивающейся и меняющейся областью прикладной математики, охватывающая целый ряд специальных разделов, передает его слова пресс-служба. Среди разделов, охватываемых финансовой математикой, он перечислил такие, как временная структура процентных ставок, теория арбитража, микроструктура рынка, теория риска.

"Это специфические области, которые рассчитаны на подготовленную аудиторию, и в этом смысле совместные проекты Института "Вега" с Научно-технологическим университетом "Сириус" имеют, на мой взгляд, большой потенциал, так как здесь собираются люди, которые глубоко погружены в процессы, и потому работать с ними очень интересно", - цитирует Кабанова пресс-служба.