Министры ОПЕК+ могут сократить встречу в конце апреля

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ обсуждают сокращенный формат переговоров в конце апреля, они могут отказаться от министерской встречи, оставив лишь заседание министерского мониторингового комитета, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

"Идея такая обсуждается", - сказал собеседник агентства. Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что формат встречи может быть сокращен. При этом источник ТАСС отметил, что сопредседатели ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, пока не приняли решение на этот счет.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 27 апреля, министерской конференции - на 28 апреля. В начале месяца министры стран соглашения уже договорились о восстановлении добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая - июля.