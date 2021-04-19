{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министры ОПЕК+ могут сократить встречу в конце апреля

Они могут отказаться от министерской встречи, оставив лишь заседание министерского мониторингового комитета, сказал источник в ОПЕК

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ обсуждают сокращенный формат переговоров в конце апреля, они могут отказаться от министерской встречи, оставив лишь заседание министерского мониторингового комитета, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

"Идея такая обсуждается", - сказал собеседник агентства. Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что формат встречи может быть сокращен. При этом источник ТАСС отметил, что сопредседатели ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, пока не приняли решение на этот счет.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 27 апреля, министерской конференции - на 28 апреля. В начале месяца министры стран соглашения уже договорились о восстановлении добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая - июля.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
Эксперты отметили рост экспортных цен на российскую пшеницу после месячного падения
Эксперты аналитической компании "Совэкон" ожидают увеличения экспортного спроса на фоне более высоких цен
Читать полностью