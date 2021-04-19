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Кабмин внес в Госдуму законопроект о втором дальневосточном гектаре и гектаре в Арктике

Одновременно законопроектом предлагается возможность получения гражданином, который успешно освоил и оформил в собственность или аренду ранее предоставленный ему в соответствии с законом земельный участок, дополнительно еще один земельный участок площадью, не превышающий одного гектара

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность предоставления гражданам дальневосточного гектара на территории субъектов РФ, расположенных в Арктической зоне, а также предоставление второго дальневосточного гектара гражданам, освоившим первый гектар. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне в целях строительства индивидуального жилого дома, ведения хозяйства, осуществления любой иной хозяйственной деятельности и будут способствовать вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты. С учетом особых климатических и социально-экономических условий Арктической зоны предусматривается механизм, отличающийся от действующего в настоящее время механизма предоставления гражданам земельных участков программы "Дальневосточный гектар". Граждане вправе выбирать земельные участки только на специально выделенных для этого территориях, относящихся к Арктической зоне - все они перечислены в законопроекте.

Одновременно законопроектом предлагается возможность получения гражданином, который успешно освоил и оформил в собственность или аренду ранее предоставленный ему в соответствии с законом земельный участок, дополнительно еще один земельный участок площадью, не превышающий одного гектара.

"Учитывая наличие в настоящее время в Дальневосточном федеральном округе свободных для предоставления в рамках программы "Дальневосточный гектар" 226 млн га земли (33% территории округа), предлагаемые законопроектом изменения будут стимулировать освоение гражданами предоставленных земельных участков и позволят вовлечь в хозяйственный оборот значительное количество неиспользуемых земель, что в целом окажет положительное влияние на экономическое развитие макрорегиона", - говорится в пояснительной записке.

Земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование гражданину сроком на пять лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком, а по истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование, при отсутствии оснований для отказа, земельный участок предоставляется этому гражданину в аренду или в собственность.

По состоянию на конец января 2021 года в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар" в Дальневосточном федеральном округе было заключено 68 002 договора безвозмездного пользования земельными участками. Общая площадь предоставленных земельных участков составила 61 768 га; 88 721 гражданин получили земельные участки, подано 10 255 деклараций об использовании земельных участков.

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