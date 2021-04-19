ВТБ заявил о готовности участвовать в программе семейной ипотеки на частные дома

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. ВТБ готов подключиться к выдаче кредитов в рамках программы семейной ипотеки на частные дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"ВТБ поддерживает решение распространить действие семейной ипотеки для граждан, желающих построить собственный дом, и будет готов подключиться к выдаче кредитов по новой программе", - отмечается в сообщении.

В ВТБ подчеркнули, что считают решение о расширении условий программы своевременным, "так как оно поможет сделать доступной низкую ставку именно для семей, готовых самостоятельно построить дом". "Во многих случаях это будет гораздо выгоднее покупки готового объекта и позволит не увеличивать финансовую нагрузку семьи. Особенно актуальной для родителей с детьми будет предлагаемая государством льготная ставка в рамках программы. Благодаря ей граждане смогут получить кредитные средства для возведения дома, что само по себе станет важным драйвером для роста жилищного строительства в целом по стране", - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" - вице-президент ВТБ Михаил Сероштан, слова которого привела пресс-служба.

В банке уточнили, что в рамках программы семейной ипотеки ВТБ выдал более 32 тыс. кредитов почти на 94 млрд руб. До 2023 года банк планирует увеличить выдачу ипотеки в рамках господдержки для семей с детьми до 50 тыс. кредитов на 130 млрд руб.

О расширении программы

Правительство РФ 19 апреля расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что за счет изменений дополнительно может быть выдано более 20 тыс. ипотек на общую сумму около 79 млрд руб. Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн руб., для остальных регионов - 6 млн руб.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке до 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Семейная ипотека также доступна семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Оператором программы семейной ипотеки выступает ДОМ.РФ.