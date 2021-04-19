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Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор в порту Эль-Харига

Операции по добыче и отгрузке нефти через порт будут остановлены из-за отказа ЦБ страны выделить средства нефтяному сектору, в связи с чем у нефтяных компаний образовались задолженности, сообщила NOC

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила о введении режима форс-мажора в порту Эль-Харига. Об этом компания сообщила в понедельник на своей странице в Facebook.

"Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила состояние форс-мажора в порту Эль-Харига с 19 апреля 2021 года", - говорится в заявлении.

NOC указывает, что операции по добыче и отгрузке нефти через порт будут остановлены из-за отказа ЦБ Ливии выделить средства нефтяному сектору, в связи с чем у нефтяных компаний образовались задолженности.

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Ливия
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