Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор в порту Эль-Харига

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила о введении режима форс-мажора в порту Эль-Харига. Об этом компания сообщила в понедельник на своей странице в Facebook.

"Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила состояние форс-мажора в порту Эль-Харига с 19 апреля 2021 года", - говорится в заявлении.

NOC указывает, что операции по добыче и отгрузке нефти через порт будут остановлены из-за отказа ЦБ Ливии выделить средства нефтяному сектору, в связи с чем у нефтяных компаний образовались задолженности.