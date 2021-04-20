Реальная стоимость объектов генерации "Русгидро" в ДФО в 1,6 раза превысила планируемую

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Фактическая стоимость строительства четырех объектов генерации, которые компания "Русгидро" возвела в Дальневосточном федеральном округе, в 1,6 раза превышает первоначальный показатель. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

"Всего на строительство четырех объектов энергетики "Русгидро" направило 102,8 млрд рублей, из которых почти половина (50,9 млрд рублей) - бюджетные инвестиции. При этом фактическая стоимость строительства выросла по сравнению с планируемой почти в 1,6 раза", - говорится в материалах.

Отмечается, что одной из основных причин подорожания проектов является низкое качество первоначальной проектно-сметной документации и необходимость ее корректировки. Более того, увеличение стоимости произошло из-за нарушения генеральными подрядчиками, исполнителями и поставщиками договорных обязательств, что привело к переносу сроков строительства и ввода.

"За нарушение сроков ввода объектов "Русгидро" уплатило в федеральный бюджет пени в размере 465,5 млн рублей", - добавили в Счетной палате.

В свою очередь в "Русгидро" пояснили, что в ходе строительства объектов компания столкнулась с низким качеством первичного проектирования, изменением нормативно-правовой базы в части сейсмологического районирования территории, требований к системам безопасности объектов, импортозамещению. "В результате по всем объектам произведены корректировки технических решений, проектно-сметной документации, повторная государственная экспертиза. Реализация проектов сопровождалась банкротством ключевых проектировщиков и подрядчиков, ростом цен на работы, материалы и оборудование. При этом фактическая стоимость построенных объектов оказалась меньше стоимости, утвержденной государственной экспертизой. Все четыре инвестпроекта реализованы, и эти новые объекты генерации крайне важны для энергосистемы Дальнего Востока", - отметили в компании.

"Русгидро" построило и ввело в эксплуатацию Благовещенскую ТЭЦ в 2016 году, Якутскую ГРЭС-2 - в 2017 году, Сахалинскую ГРЭС-2 - в 2019 году и ТЭЦ в Советской Гавани - 2020 году.