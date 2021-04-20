Subaru останавливает свой единственный завод в США из-за нехватки полупроводников

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Subaru вынужден остановить производство на своем заводе в штате Индиана (единственном за пределами Японии) по причине нехватки полупроводников. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

Ожидается, что работа предприятия возобновится не ранее начала мая. Помимо этого, с 10 по 27 апреля остановлен завод Subaru в японской префектуре Гумма. Компания ожидает, что из-за этого в апреле производство сократится примерно на 25 тыс. автомобилей.

Японские автоконцерны столкнулись с нехваткой полупроводников в начале текущего года. Она связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок, для которого также требуются дополнительные объемы полупроводников.

Проблема усугубилась из-за возникшего в марте пожара на заводе Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем. Аналитики Nomura Securities считают, что по этой причине мировое производство автомобилей может в апреле - июне сократиться примерно на 7%, или на 1,6 млн. При этом производство машин японскими компаниями упадет на 1,2 млн. Завод Renesas Electronics должен возобновить нормальную работу в мае.