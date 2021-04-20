Китайские производители представили на автосалоне в Шанхае несколько перспективных новинок

ШАНХАЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Ведущие китайские автопроизводители представили на проходящей 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2021) ряд перспективных новинок. В их числе, как смог убедиться корреспондент ТАСС, как электромобили, так и авто с гибридными и чисто бензиновыми двигателями.

Стартап NIO показал на автосалоне свою новую модель электрического седана ET7. Как рассказали ТАСС на стенде компании, автомобиль оснащен системой автопилота с лазерными сенсорами, которые позволяют увеличить дистанцию охвата. В настоящее время максимальная комплектация предусматривает запас хода до 700 км, однако в будущем, как сообщили ТАСС, будет доступен разработанный компанией аккумулятор, позволяющий довести этот показатель до 1 тыс. км. Соответствующий аккумулятор должен быть представлен к концу 2022 года.

На стенде компании также продемонстрировали то, как работают станции по замене аккумулятора у автомобилей NIO. Машина загоняется на подъемник и севший в пути аккумулятор в автоматическом режиме за три минуты заменяется под днищем машины на полностью заряженный. Как сообщил представитель компании, порядка 200 таких станций уже установлено на ряде скоростных автомагистралей в Китае. Впоследствии их станет гораздо больше. Новая модель ET7 уже доступна для предзаказа, а сами продажи начнутся в первом квартале следующего года.

С новинкой в бюджетном сегменте электромобилей пришла на автосалон и компания GAC Group, которая представила модель AION Y. Этот компактный седан, рассказали ТАСС на стенде производителя, способен преодолеть порядка 600 км при полностью заряженном аккумуляторе.

Отличительной особенностью модели стало применение специальной системы мониторинга состояния водителя со множеством функций, позволяющих сделать поездку более безопасной и комфортной. К примеру, если закурить в салоне, то система в автоматическом режиме приоткроет окна и включит вентиляцию, а если водитель начнет дремать, то электронный помощник повысит температуру воздуха в салоне и включит динамичную музыку. Данная модель на днях уже поступила в продажу на местном рынке.

Changan Auto привезла на автосалон свой новый кроссовер с бензиновым двигателем объемом 2 литра. Главной особенностью новинки стала улучшенная система охлаждения двигателя, более просторный и комфортабельный салон. Компания BYD в свою очередь представила и уже начала продажи нового кроссовера DM-i c гибридным двигателем, который стал одним из самых экономичных в своем классе. Расход топлива на 100 км у этой модели составляет порядка 5,6 литров. Как рассказали ТАСС на стенде компании, максимальная дальность хода автомобиля составляет порядка 1 тыс. км.

Компания Great Wall Motors показала новую модификацию под брендом Haval - модель Dagou с улучшенными внедорожными характеристиками. Уже с конвейера автомобиль выходит с массивным пластиковым обвесом бамперов и порогов, а также хорошей штатной защитой основных агрегатов в условиях бездорожья. Приборная панель оснащена двумя дисплеями, при этом расположенный позади руля дисплей способен выводит информацию, к примеру данные навигации, на лобовое стекло перед водителем. О старте начала продаж этой модели пока информации нет.

Шанхайский автосалон

Организаторами автосалона выступают Китайская ассоциация автопроизводителей, Шанхайский комитет содействия международной торговли и Китайский комитет содействия международной торговли.

С 19 по 20 апреля Auto Shanghai 2021 будет работать только для китайских и зарубежных журналистов, которым, чтобы попасть на площадку необходимо получить отрицательный тест на COVID-19. 21-23 апреля на автосалоне соберутся покупатели, а в остальные дни до 28 апреля выставка будет доступна для широкой общественности.

Общая площадь экспозиции, которая поделена на 12 крытых выставочных павильонов, составляет порядка 360 тыс. кв. м. Девять павильонов отведены под пассажирские автомобили, а в остальных разместились поставщики технологических решений и комплектующих. Участие в выставке принимают около 1 тыс. предприятий со всего мира. Auto Shanghai 2021 стал первым крупным международным автомобильным салоном, который проводится в нормальном режиме с начала пандемии COVID-19.