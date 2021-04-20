"Ведомости": "Транстелеком" построил квантовую линию связи между Москвой и Петербургом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Компания "Транстелеком" ("дочка" "Российских железных дорог", РЖД) завершила строительство квантовой линии связи между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя гендиректора компании Алексея Ноздрина.

"Сеть уже существует, оборудование смонтировано, осталась, по сути, пусконаладка. Во II квартале должен состояться пуск в виде переданного квантового ключа", - сказал Ноздрин на конференции "Ведомостей" "Телеком 2021", уточнив, что на квантовой сети используется оборудование российского производства.

Главным преимуществом квантовой сети оператор называет максимальную защищенность передающихся по ней данных. Компания рассчитывает на спрос со стороны финансовых организаций, силовых структур и других государственных организаций, отмечает издание.

Квантовыми коммуникациями также занимается "Ростелеком", сообщил "Ведомостям" директор проектов квантовых коммуникаций компании Сергей Ханенков. "В 2020 году было разработано и утверждено техническое задание создания квантовой сети между калининским и московским дата-центрами оператора, в этом году начались соответствующие проектно-изыскательские работы", - уточнил он. Ханенков добавил, что квантовая криптография позволяет обеспечить максимальную степень защиты, что важно для госструктур и бизнеса.

О развитии квантовых коммуникаций

В сентябре 2020 года правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрила дорожную карту развития высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации", разработанную РЖД совместно с ведущими экспертами и научными организациями. Документ предусматривает реализацию до 2024 года более 120 мероприятий и проектов, направленных, в частности, на развитие технологий оптоволоконных, атмосферных и спутниковых квантовых коммуникаций, создание коммерческих квантовых сетей связи и соответствующего специального оборудования, разработку абонентских устройств, развитие квантового интернета вещей, а также мероприятия по формированию рынка и экосистемы отечественного образования, науки и промышленности.

Одним из первых пилотных проектов станет строительство магистральной квантовой сети Москва - Санкт-Петербург протяженностью порядка 800 км. Ее создание позволит апробировать технологии и сетевую архитектуру, решить вопросы стандартизации и сертификации оборудования, а также выстроить модель взаимодействия разработчиков, интеграторов, телекоммуникационных операторов и конечных потребителей.

Стоимость реализации всего проекта - квантовой сети в 10 тыс. км - до 2024 года должна составить 16,7 млрд руб. (10 млрд должны быть выделены из федерального бюджета, 6,7 млрд - из внебюджетных источников, из них более 5 млрд руб. готовы выделить РЖД). Большая часть этих средств - 12,8 млрд руб. - должна пойти на строительство квантовых магистральных сетей. К 2024 году объем оказываемых на сети услуг достигнет около 55 млрд руб. - такие подсчеты приводили ранее в РЖД.

Мероприятия дорожной карты включают также, в том числе, создание специальных фондов поддержки новых проектов и внедрения готовых технологий, сертификационных центров и лабораторий, подготовку предложений по изменению нормативной базы, подготовку высококвалифицированных кадров. Планируется разработка образовательных программ, в том числе систем онлайн-образования в области квантовых коммуникаций, а также привлечение лучших отечественных и зарубежных специалистов.

Потребителями услуг на новом рынке квантовых коммуникаций станут телекоммуникационные операторы, органы государственной власти, финансовые организации, организации здравоохранения, операторы критической инфраструктуры, в том числе РЖД. Причем коммерциализация сервисов квантовой связи и отечественных продуктов квантовой криптографии будет возможна как на российском, так и на зарубежных рынках, отмечается в сообщении.