Мишустин утвердил программу господдержки коренных народов Арктики

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике, предполагающую в том числе обеспечение интернетом, развитие промыслов и продвижение их продукции на отечественных и международных рынках. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"Реализация программы поможет улучшить благосостояние коренных народов, снизить уровень безработицы, увеличить объем производства продукции традиционной хозяйственной деятельности и повысить туристическую привлекательность Арктики", - говорится в сообщении. Подробный план реализации мероприятий должен быть разработан Минвостокразвития в ближайшие три месяца.

Программа включает шесть основных направлений, первое из которых нацелено на развитие инфраструктуры. Речь идет, в частности, о разработке мер поддержки обеспечения малочисленных народов мобильной связью и интернетом, оказании помощи в развитии их художественных промыслов, а также субсидировании приобретения оборудования для переработки мясной и рыбной продукции.

Еще одно направление предусматривает продвижение продукции традиционной хозяйственной деятельности на российском и международном рынках. "Малочисленным народам будет оказано содействие в подготовке маркетинговых материалов и проведении выставок. Также для них предусмотрена образовательная поддержка по вопросам сертификации и лицензирования продукции, выстраивания логистики. Предполагается, что часть затрат, связанных с экспортом, производителям возместит государство", - сообщили в кабмине. Планируется также создать центр развития традиционного предпринимательства, где будут консультировать граждан по вопросам открытия собственного дела, оказывать помощь в сопровождении инвестиционных проектов, выявлять и поддерживать перспективные инициативы.

Программой предусмотрено развитие туристической индустрии в местах проживания малочисленных народов, включая субсидирование затрат на создание новых объектов и повышение качества услуг.

Утвержденный правительством документ касается и развития образования. Планируется разработать федеральный госстандарт по направлению "специалист северного хозяйства" и обеспечивать "дополнительной стипендией студентов из числа представителей коренных народов, если их будущая специальность связана с традиционной хозяйственной деятельностью". Кроме того, будет проводится мониторинг качества преподавания родных языков малочисленных народов, разработают меры для повышения уровня подготовки педагогов и привлечения молодых специалистов в традиционные области хозяйства с помощью субсидий на покупку жилья.