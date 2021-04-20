СМИ: Хайнань стал ключевым звеном по продвижению диалога Азии с другими странами

ХАЙКОУ /Китай/, 20 апреля. /ТАСС/. Остров Хайнань за последние 20 лет стал ключевым звеном по продвижению взаимодействия между странами Азии и государствами других регионов, ежегодно обеспечивая успешное проведение Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ). Так оценили обозреватели газеты "Хайнань жибао" роль провинции в развитии "мягкой дипломатии" Китая.

"В течение последних 20 лет Хайнань продолжал выделять большие финансовые средства, чтобы обеспечить успешную организацию Боаоского форума, - отмечают эксперты издания. - Благодаря этой поддержке построены автомагистрали, скоростная железная дорога, государственный отель, был реализован проект по созданию Музея Южно-Китайского моря. Еще один объект - подземный туннель, соединяющий остров Дунъюйдао, где ежегодно проводится форум, со остальной частью Боао".

Как рассказал изданию осведомленный источник, ежегодно при проведении АЭФБ хайнаньские власти мобилизуют порядка 1 тыс. человек, на которых возлагается обязанность по выполнению широкого спектра работ, связанных с предоставлением услуг участникам и обеспечением высокого качества организации при проведении форума.

"За последние 20 лет Боаоский форум приобрел широкую известность, он стал крупным международным брендом", - отметил директор Китайского института изучения Южно-Китайского моря У Шицунь.

Как уточнил глава отдела международных связей хайнаньского парткома Ван Шэн, власти провинции уделяют большое внимание всем организационным вопросам, касающимся форума, обеспечивая АЭФБ первоклассную техническую поддержку. "В последующие 20 лет Хайнань и Боаоский форум продолжат тесно взаимодействовать, АЭФБ будет играть роль важного "окна", которое позволяет донести до общественности идеи и результаты концепции [председателя КНР Си Цзиньпина] о человечестве с единой судьбой", - сообщил он.

Как отмечают эксперты издания, за 20 лет существования АЭФБ превратился из "рупора Азии" в "глобальный формат консолидации человеческих усилий".

Боаоский форум

У истоков АЭФБ стоят Австралия, Филиппины и Япония. Лидеры этих стран в 1998 году предложили создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе новый центр притяжения, который стал бы аналогом Всемирного экономического форума в Давосе. Идею поддержали многие страны, в том числе бывшие среднеазиатские республики Советского Союза.

АЭФБ проводится регулярно с 2001 года и отмечает свое 20-летие. В прошлом году форум должен был проходить с 24 по 27 марта, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие решили не организовывать. До этого за всю историю это ежегодное событие отменяли лишь один раз - в 2003 году, когда в Китае была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии (тогда оно прошло не весной, а в ноябре).

В этом году АЭФБ состоялся под лозунгом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". По традиции форум проходит четыре дня, на этот раз - с 18 по 21 апреля. В очном формате в нем приняли участие около 2 тыс. гостей. Как уточнили организаторы, с учетом сопровождающих лиц и обслуживающего персонала количество людей, прибывших на мероприятие в Боао, превысило 4,1 тыс., что соответствует показателю 2019 года.