Госдума одобрила во II чтении запрет на перепродажу сведений из ЕГРН

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, направленный против перепродажи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Инициатива запрещает создание сайтов, программ и мобильных приложений, "посредством которых предоставляется доступ к информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений", содержащихся в ЕГРН. Также не допускается "использование таких сайтов, программ и приложений создавшими их гражданами, организациями или иными лицами в целях предоставления, в том числе организации и (или) обеспечения предоставления, таких сведений заинтересованным лицам". Исключения составят лишь официальные ресурсы. Кроме того, исключается возможность ведения в бумажной форме реестровых дел.

Согласно законопроекту, регистрация договора застройщика многоквартирного дома с первым участником долевого строительства при подаче заявления через многофункциональный центр будет проведена в течение семи рабочих дней, а со всеми последующими участниками - в течение пяти рабочих дней или трех, если документы поданы в электронном виде. Расширяется список заявителей, которые смогут обратиться за госрегистрацией прав собственности или кадастровым учетом недвижимости. Например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности.

Кадастровые инженеры также смогут подавать документы в Росреестр от имени заказчиков, не оформляя нотариальной доверенности. Они будут иметь возможность получать большую часть необходимой информации через личный кабинет кадастрового инженера.

Согласно поправкам в закон о госрегистрации недвижимости, электронная цифровая подпись будет не нужна, если в сделке участвуют органы федеральной, региональной власти или местного самоуправления. Кроме того, будет возможность подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов через личный кабинет и без электронной подписи.

Как пояснил корреспонденту ТАСС член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский, "некоторые многоквартирные дома по разным причинам до сих пор не стоят на кадастровом учете". "Принимаемый нами законопроект позволит им встать на учет, более того, расширится и список заявителей на госрегистрацию прав собственности или на кадастровый учет", - сказал он.