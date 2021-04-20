Власти Москвы рассчитывают на рост экономики до 4,5%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рост экономики и ВРП в Москве в этом году может превысить запланированные показатели и составить 4,5%. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы на текущий год ставили прогноз по росту ВРП и в целом экономики города на порядка 3%, но считаем, что этот прогноз консервативный. Мы думаем, что этот показатель будет превышен и составит порядка 4-4,5%", - сказал Ефимов.

Предпосылки для этого есть. Например, промышленность дала прирост за первый квартал более 11%. Все это говорит о том, что т е меры поддержки, в том числе и промышленных предприятий, дают свой эффект.

По его словам, на сегодняшний день мы видим положительные тенденции по всем направлением - и по предприятиям торговли и услуг, и промышленности. Выручка предприятий торговли и услуг за первый квартал в Москве выросла на 18% относительно показателей прошлого года, объем превысил 3 трлн рублей. Ежемесячная выручка предприятий торговли и услуг в среднем превысила 1 трлн рублей. Непродовольственная торговля увеличилась более чем на 20%.

"В целом, если говорить о пострадавших областях в целом, то мы видим небольшую положительную динамику - чуть более 3%. По выручке, конечно, не все еще пострадавшие отрасли восстановились. Можно констатировать, что с учетом практически отсутствующих ограничений в городе, что город у нас восстанавливается позитивно и даже развивается относительно планового значения", - добавил заммэра.