Минпромторг хочет увеличить долю российского оборудования в электронике самолетов до 96%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия будет стремиться к 2024 году довести до 96% долю российского оборудования в электронных системах гражданских самолетов, заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

"По телекомоборудованию к 2024 году мы должны с 22% в полном перечне достичь 41% отечественных компонентов, по вычислительной технике - довести с 9% отечественной до 38%, в ЖКХ и строительстве - с 11% до 42%, в энергетике - с 16% до 38%. В гражданском авиастроении стоит критичная задача - к 2024 году практически до 96% довести именно в электронных системах уровень отечественный", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации.

"Вся вместе эта программа нацелена на то, чтобы за ближайшие три года благодаря системной развернутой поддержке правительства повысить до допустимого критичный уровень зависимости", - отметил замминистра.

Он добавил, что в 2021 и 2022 годах в России появятся предприятия по СВЧ-электронике, которых ранее в стране не существовало. "Идут перезагрузки капиталовложений в электронику в Зеленограде - тоже мощнейший проект, связанный с развитием собственных фабрик", - добавил замминистра.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак, возглавлявший в 2020 году департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга, сообщал осенью об отказах зарубежных партнеров поставлять системы для российских гражданских самолетов. Он не уточнял, о каких проектах и системах идет речь, отметив лишь, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.