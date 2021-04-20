МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Потребление вина в России в 2020 году сократилось на 9,5% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"Потребление вина на душу населения в 2020 году составило 6,7 литра на человека, что на 9,5% ниже уровня прошлого года и на 8% ниже, чем в 2015 году", - отмечают эксперты.

Согласно их данным, сокращению объемов внутреннего рынка в 2020 году во многом способствовало введение ограничительных мер в ходе пандемии COVID-19, среди которых было временное закрытие предприятий сегмента гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa). По итогам 2020 года российскими предприятиями было произведено порядка 44,2 млн дал вин, что на 4% ниже уровня предыдущего года.

В числе крупнейших российских производителей вин "Агроэкспорт" называет ООО "Кубань-Вино" (ГК "Ариант"), чья продукция выпускается под торговыми марками "Шато Тамань" (Chateau Tamagne), ARISTOV, "Кубань-Вино" и "Высокий берег"; ЗАО "Абрау-Дюрсо" ("Абрау Дюрсо", "Винодельня Ведерниковъ"); ОАО "АПФ Фанагория" ("100 оттенков", "Винодел и Сомелье", "Крю Лермонт", "Автохтон", F-Style, "Авторское вино", "Винтаж"); ООО "Союз-Вино" ("Традиционное", "Лаветти Спуманте", "Ламбруско ди Лавет[1]ти", "ГеленджикЪ"); ЗАО "Игристые вина" ("Лев Голицынъ", "El Paso", "Светское" и др.).

Как сообщили в "Агроэкспорте", уровень самообеспеченности вином в России по итогам 2020 года составил 44,5% против 52,1% в 2015 году.