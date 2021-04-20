Число безработных в России в марте снизилось до 4,1 млн человек

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Численность безработных в России в марте 2021 года, по предварительным данным, составила около 4,057 млн человек, что на 4,41% меньше показателя за февраль. При этом по сравнению с мартом 2020 года безработица в РФ выросла на 16,4%, говорится в материалах Росстата.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце составила 5,4%, добавили в Росстате.

Как отметили в статистическом ведомстве, в марте 1,7 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 0,9 млн человек получали пособие по безработице.

По данным Минтруда, число официально зарегистрированных безработных в РФ в марте составляет 1,7 млн человек.

Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, показатель уровня безработицы в России к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует "естественному" уровню безработицы. При этом президент РФ Владимир Путин поставил цель: вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение этой задачи предполагает трудоустройство еще 1 млн россиян из числа безработных.