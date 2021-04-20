США подали к Danske Bank иск о возмещении убытков

СТОКГОЛЬМ, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство США обратилось в городской суд Копенгагена с компенсационным иском к банку Danske Bank и его прежнему директору Томасу Боргену, сообщает во вторник издание Borsen.

Иск был подан 18 сентября 2020 года, а требуемая по нему сумма составляет 10 млн крон ($1,51 млн), однако, как отмечает издание со ссылкой на источники, в конечном итоге речь может идти о сотне или сотнях миллионов. В 2017 году датский банк был главным фигурантом в деле об отмывании денежных средств, где был задействован его филиал в Эстонии, через счета которого прошли миллиардные суммы подозрительного происхождения.

Добивающихся компенсации американских истца два: правительство США и Федеральный совет по пенсионным сберегательным инвестициям, управляющий одним из самых крупных пенсионных фондов. Кроме них, в суд обратились 340 датских истцов с исками на общую сумму 15,1 млрд крон ($2,28 млрд).

Согласно результатам расследования, за период с 2007 по 2015 годы через эстонский филиал Danske Bank, являющегося крупнейшим банком страны, от иностранных клиентов прошло около 1,5 трлн крон ($230 млрд). Происхождение основной части этой суммы вызывало подозрения. После начала расследования, в 2018 году, Томас Борген ушел со своего поста, а в 2019 году был закрыт филиал в Эстонии.