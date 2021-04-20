Минпромторг предложил проверять все объекты с господдержкой на отечественное оборудование

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает в обязательном порядке проверять все проекты с господдержкой, на долю использования в нем отечественного оборудования, заявил замглавы министерства Олег Бочаров.

"Новелла, которую сейчас предлагает министерство промышленности, - за счет контроля правительства наделить цифровыми контрольными полномочиями ответственных лиц таким образом, чтобы ни один объект на территории РФ, построенный с участием государственной поддержки, не вводился бы в строй без соответствующей оценки уровня использования отечественных приборов, аппаратно-программных комплексов для того, чтобы вся экономика перестроилась на это импортозамещение", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

С 2021 года вступили в силу постановления правительства РФ о квотах на закупки 107 видов отечественных товаров государственными заказчиками и на закупку госкомпаниями 251 вида товаров российского производства. Правительство утвердило перечень товаров и размер квот по ним в области радиоэлектроники, медицинской техники и оборудования, легкой промышленности и др.

Предполагается, что штрафы за несоблюдение квот на продукцию РФ при госзакупках могут заработать в 2022 году.