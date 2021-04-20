Правительство войдет в капитал СП "Ростелекома" и "Сбера" по биометрии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ войдет в капитал совместного предприятия (СП) "Ростелекома" и "Сбера" по цифровым технологиям идентификации. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"С целью устойчивого развития и регулирования процесса создания Единой биометрической системы (ЕБС) правительство РФ с долей в 2% войдет в капитал "Центра технологий идентификации" - совместного предприятия "Ростелекома" (49% доля в уставном капитале) и "Сбербанк" (49% доля в уставном капитале)", - цитирует аппарат слова вице-премьера.

Чернышенко также отметил, что участие правительства в СП позволит обеспечить: равноправный доступ к услугам для всех участников, использующих ЕБС; безопасность использования данных в соответствии с действующим законодательством РФ и технологическую нейтральность по отношению к любому производителю биометрических решений и ряд других преимуществ.

Представитель государства также войдет в состав совета директоров создаваемого совместного предприятия. В аппарате отмечают, что наличие этого участника в совете директоров обеспечит принятие решений, отвечающих государственным задачам, и при необходимости сбалансирует позиции коммерческих компаний.

"Единая биометрическая система станет государственной в 2021 году. В рамках заключения концессионного соглашения системе будет присвоен статус ФГИС. Данный статус обеспечит возможность предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в дистанционном формате с использованием биометрических персональных данных. Это повысит доступность ряда услуг и сделает процесс идентификации простым и безопасным", - объяснили в аппарате вице-премьера.

Ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью РБК сообщил о возможности вхождения государства в "Центр технологий идентификации", который создан для развития ЕБС. По его словам, участие государства "станет гарантией, что система будет работать и развиваться в интересах всего рынка".

О предприятии

В начале апреля "Ростелеком" и "Сбер" подписали предварительное соглашение о намерениях по созданию СП, которое займется развитием цифровых технологий идентификации, включая биометрию. В соответствии с договоренностями президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и президента "Ростелекома" Михаила Осеевского стороны подписали предварительное соглашение о намерениях, согласно которому на паритетных началах будет создано совместное предприятие - ООО "Цифровые технологии идентификации".

Новое предприятие будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики. Стороны объединят усилия и экспертизу в этом направлении для ускорения перевода различных услуг в электронный вид. По данным пресс-службы госоператора, СП было зарегистрировано 9 апреля, на данный момент у структур "Ростелекома" и "Сбербанка" по 50%.