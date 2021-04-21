"Газпром" планирует использовать форум в Боао для обсуждения стратегических вопросов

БОАО /Китай/, 21 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Ведущая российская энергетическая корпорация "Газпром" намерена использовать возможности Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ) для обсуждения стратегически важных вопросов и поддержания диалога с международной общественностью в соответствии с официальной позицией компании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Азиатский форум Боао стал такой площадкой, с помощью которой страны Азии и других регионов мира могут вести конструктивный диалог, делиться накопленным опытом борьбы с коронавирусом, тем самым помогая друг другу быстрее справиться с пандемией и ее последствиями, - рассказал он, комментируя проведение АЭФБ в текущем году. - Для "Газпрома" участие в Азиатском форуме в Боао - это возможность донести до целевой аудитории свои взгляды по целому ряду стратегических вопросов".

Председатель совета директоров компании напомнил, что российские предприятия принимают активное участие в работе форума. "Ведется диалог по целому ряду направлений, в том числе в сфере энергетики, обеспечения стабильности поставок энергоресурсов, в сфере охраны окружающей среды, борьбы с изменениями климата, устойчивого развития", - уточнил Зубков.

Как он отметил, форум имеет особо важное значение в ситуации, когда система многосторонних институтов взаимодействия сталкивается с серьезными вызовами. "Одним из них, безусловно, стала пандемия коронавирусной инфекции. Беда, с которой столкнулось все человечество, продемонстрировала, что страны мира нуждаются в более тесной координации и сотрудничестве. Необходимо сплотить усилия, чтобы на основе взаимной помощи и взаимного уважения защитить жизни и здоровье людей", - заявил Зубков.

Он напомнил, что АЭФБ первоначально был учрежден для организации экономического сотрудничества между странами Азии, однако за годы своего развития "сумел выйти далеко за пределы региона и стать по-настоящему глобальной организацией". "В этом году Азиатский форум Боао, членом совета директоров которого я являюсь, отмечает двадцатилетний юбилей. Это солидный возраст и важная веха в его развитии", - подытожил Зубков.

В этом году АЭФБ проходит с 18 по 21 апреля под лозунгом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". В списке наиболее интересных проблем, вынесенных на обсуждение, - глобализация и продвижение торгово-экономических отношений в эпоху после пандемии, реформа ВТО, международные усилия по ликвидации бедности. По традиции форум проходит ровно четыре дня. В очном формате в нем приняли участие около 2 тыс. гостей. Как уточнили организаторы, с учетом сопровождающих лиц и обслуживающего персонала количество людей, прибывших на масштабное мероприятие в Боао, превысило 4,1 тыс., что соответствует показателю 2019 года.

Проблемы экологии

Также Зубков считает, что вопросы экономики - не единственная актуальная тема для обсуждения в ходе форума в Боао.

"Необходимо отметить, что и в рамках Азиатского форума Боао в последнее время все больше внимания уделяется вопросам экологии и защиты окружающей среды, - рассказал он. - Со своей стороны как специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа и председатель совета директоров "Газпрома" - лидера мировой газовой отрасли - считаю, что одной из актуальных тем для обсуждения в рамках форума, направленных на решение проблем экологии, может стать развитие применения [более] чистых видов энергии, таких как природный газ".

По мнению Зубкова, для России ключевым моментом в экологической политике Китая является намерение Пекина перейти с угля на более чистые источники энергии, в первую очередь на природный газ. "Экологическая политика в КНР ведется по двум основным направлениям - это борьба с загрязнением воздуха и снижение выбросов парниковых газов, - отметил он. - В прошлом году в Китае успешно завершилось выполнение трехлетнего плана по "борьбе за голубое небо", и в скором времени ожидается принятие плана на очередной период".

Председатель совета директоров "Газпрома" отметил, что за счет значительной доли природного газа российский энергетический сектор считается одним из самых низкоуглеродных в мире. Он напомнил, что реализация программ газификации, в том числе Дальнего Востока, - "наглядный пример успешного достижения экологических целей".

"Увеличение использования природного газа, особенно в электроэнергетике и в транспортном секторе в крупных городах, может в ближайшей перспективе значительно снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов, - подчеркнул Зубков. - Власти Китая это понимают и последовательно проводят политику по замещению угля природным газом, что и является одной из причин стремительного роста спроса на голубое топливо. В перспективе природный газ может стать основой для развития водородной энергетики".

В этом году Азиатский экономический форум в Боао проходит с 18 по 21 апреля под лозунгом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". В списке наиболее интересных проблем, вынесенных на обсуждение, - глобализация и продвижение торгово-экономических отношений в эпоху после пандемии, реформа ВТО, международные усилия по ликвидации бедности. По традиции форум проходит ровно четыре дня. В очном формате в нем приняли участие около 2 тыс. гостей. Как уточнили организаторы, с учетом сопровождающих лиц и обслуживающего персонала количество людей, прибывших на масштабное мероприятие в Боао, превысило 4,1 тыс., что соответствует показателю 2019 года.