Власти Китая представили иностранным инвесторам на Хайнане потенциал города Чжухай

ХАЙКОУ /Китай/, 21 апреля. /ТАСС/. Власти КНР в ходе проходящего на Хайнане Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ) провели для иностранных инвесторов масштабную презентацию потенциала города Чжухай (южная провинция Гуандун), который находится рядом со специальным административным районом Макао. На мероприятие были приглашены дипломаты, представители международных организаций и деловых кругов, ведущих китайских и зарубежных СМИ.

"Мы можем предоставить просторную площадку для развития вашего бизнеса, я в этом уверен больше чем когда-либо", - заявил секретарь горкома Чжухая Го Юнхан. Он подчеркнул, что прилегающий к Хайнаню регион Макао - Гонконг - Гуандун постоянно улучшает деловую среду.

Как отметил генеральный секретарь АЭФБ Ли Баодун, базирующийся на Хайнане Боаоский форум продолжает играть важную роль в продвижении диалога между китайскими и иностранными предприятиями. Он отметил, что за 20 лет существования форум стал играть ключевую роль "не только в традиционных направлениях, но и в научно-инновационной сфере, в области здравоохранения".

По мнению главы управления финансов Макао Ли Вэйнуна, специальный административный район Макао тоже заинтересован в наращивании сотрудничества и реализации насыщенной программы с участием иностранных инвесторов. Среди проектов, упомянутых в ходе состоявшейся на Хайнане презентации, - мероприятия по организации масштабных выставок, международное сотрудничество в туристической и финансовой сферах.

Азиатский экономический форум в Боао стал важной международной площадкой по активизации сотрудничества регионов КНР с другими странами. Власти провинции Хайнань внесли большой вклад в его проведение, оказав активное содействие решению множества важных вопросов при организации этого масштабного мероприятия.

В этом году АЭФБ проходит с 18 по 21 апреля под лозунгом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". В списке наиболее интересных проблем, вынесенных на обсуждение, - глобализация и продвижение торгово-экономических отношений в эпоху после пандемии, реформа ВТО, международные усилия по ликвидации бедности. По традиции форум проходит четыре дня. В очном формате в нем приняли участие около 2 тыс. гостей. Как уточнили организаторы, с учетом сопровождающих лиц и обслуживающего персонала количество людей, прибывших на масштабное мероприятие в Боао, превысило 4,1 тыс., что соответствует показателю 2019 года.