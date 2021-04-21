X5 Retail Group вышла на рынок доставки еды из ресторанов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. X5 Retail Group, управляющая в России торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", начала экспресс-доставку из нескольких ресторанов Москвы на базе своего агрегатора "Около". Об этом говорится в сообщении компании.

"К сервису уже подключено 18 точек ресторана "Нияма", шесть точек "Ваби-Саби", восемь точек Menza, а также рестораны группы "Много лосося" - более 20 dark kitchen [ресторанов, ориентированных на доставку]. На базе агрегатора также работают семь ресторанов "Город-Сад". Доставка охватывает районы Москвы в пределах МКАД", - говорится в сообщении.

Сотрудничество строится по модели маркетплейса.

Агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом "Около" запущен Х5 в ноябре 2020 года и работает в рамках единого мобильного приложения. С конца 2020 года агрегатор "Около" доставляет заказы для клиентов торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток". "Мы рассчитываем, что с течением времени с помощью одного приложения наши клиенты смогут закрыть все потребности в части продуктов и готовой еды в рамках одного района, за минимальное время и с высоким уровнем сервиса", - отметил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении.

Сеть X5 Retail Group включает в себя 16 960 магазинов "Пятерочка", 940 супермаркетов "Перекресток" и 49 гипермаркетов "Карусель".