Около 400 дронов поднялись в небо над Хайнанем в честь Азиатского форума в Боао

В течение 10 минут дроны меняли положение и показывали красочные фигуры, связанные с форумом, островом Хайнань и Китаем. Жители и гости города увидели в небе логотип 20-го Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ), иероглифы "порт свободной торговли Хайнаня", фигурку корабля, число "100" - символ отмечаемого в этом году 100-летия Китайской коммунистической партии и многие другие.

Форум в Боао называют Восточным Давосом, это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФБ проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению его роли на глобальной арене, утверждению принципов китайской правительственной концепции "Человечества с единой судьбой". Высшее руководство страны называет это регулярное комплексное мероприятие "важным мостом, соединяющим Китай с внешним миром".

В этом году АЭФБ проходит с 18 по 21 апреля под лозунгом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". В списке наиболее интересных проблем, вынесенных на обсуждение, - глобализация и продвижение торгово-экономических отношений в эпоху после пандемии, реформа ВТО, международные усилия по ликвидации бедности. По традиции форум длится четыре дня. В очном формате в нем приняли участие около 2 тыс. гостей. Как уточнили организаторы, с учетом сопровождающих лиц и обслуживающего персонала количество людей, прибывших на масштабное мероприятие в Боао, превысило 4,1 тыс., что соответствует показателю 2019 года.