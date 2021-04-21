Новак заявил, что Россия не ожидает проблем с обеспечением рынка топлива летом

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не ожидает проблем с внутренним предложением топлива на рынке в летний период.

"Нет, сейчас мы не ожидаем, поскольку все меры необходимые приняты, работает штаб в постоянном режиме в Министерстве энергетики", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Новак добавил, что правительство РФ в ближайшее время обсудит меры по ограничению экспорта нефтепродуктов и выслушает рекомендации Минэнерго, ФАС и Минэкономразвития по этому вопросу. "Совместно примем определенное решение исходя из того, какие от этого могут быть положительные моменты или отрицательные. Там же могут быть, в том числе, и отрицательные последствия из-за того, что компании могут снизить объемы производства. Здесь нужно взвешивать "за" и "против", - пояснил вице-премьер.

По его словам, речь идет только об ограничении экспорта бензина. "У нас нет проблем с дизельным топливом, у нас достаточно объемов производится и для экспорта, и для обеспечения внутреннего рынка. По бензинам у нас пока в два раза меньше производство, чем дизельного топлива", - подчеркнул Новак.

Ранее он заявлял, что считает возможным временное введение ограничений на экспорт нефтепродуктов для стабилизации на внутреннем рынке РФ. Минэнерго готово поддержать это предложение.