Солодов: поручение Путина по газификации Камчатки позволит сдержать рост стоимости топлива

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Озвученное в среду поручение президента России Владимира Путина о необходимости газификации Камчатского края позволит сдержать рост стоимости топлива на полуострове, сообщил ТАСС глава региона Владимир Солодов.

Ранее в среду Путин в послании Федеральному собранию дал поручение создать локальную газопринимающую инфраструктуру, чтобы обеспечить газом жителей и предприятия Камчатского края.

"На Камчатке сложилась катастрофическая ситуация с поставкой газа, которая фактически привела к дегазификации региона. И Владимир Владимирович [Путин], понимая остроту этой проблемы, дал прямое поручение усилить работу в этом направлении, обеспечить строительство комплекса регазификации, который позволит дефицит газа восполнить за счет поставок сжиженного природного газа, который будет реализован в бухте Бечевинской. Это, во-первых, позволит сдержать рост [стоимости] топлива и сделать его более доступным, во-вторых, обеспечить стабильность поставок, а в-третьих, обеспечить экологичность использования оптимального с точки зрения экологии вида топлива", - сказал Солодов.

Губернатор выразил надежду, что поручение главы государства будет выполнено в ближайшее время.

В 2020 году Камчатка столкнулась с дефицитом природного газа на месторождениях в регионе. В результате пришлось ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в краевой столице обратно переводить на использование завозного мазута, что повлекло дополнительные расходы на топливо в размере 1,6 млрд рублей.