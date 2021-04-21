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ХМАО и нефтяники будут добиваться восстановления льгот для вязкой нефти до 2024 года

По словам главы округа Натальи Комаровой, в случае более скорого введения нового режима НДД потери нефтяных компаний будут меньше

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Потери нефтяных компаний после лишения их налоговых льгот по добыче сверхвязкой нефти будут меньше, если они будут введены ранее 2024 года. Об этом ТАСС заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Администрация региона и работающие там компании будут добиваться более скорого введения нового режима НДД для таких проектов, сказала она.

"У нас есть расчеты и у компаний есть расчеты, которые показывают, что если эти налоговые меры [новая категория в НДД] будут введены в 2024 году, то потери компаний будут больше, чем если они будут приняты ранее. Поэтому мы добиваемся введения их в 2022-2023 годах. Будем смотреть, моделировать это с Минфином, правительством, чтобы не потеряли бюджетные системы и предприятия могли планировать свои инвестиции", - сказала она.

По словам Комаровой, она совместно с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой восстановить справделивые для экономики нефтедобывающих регионов налоговые режимы. В апреле этого года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о льготах для проектов сверхвязкой нефти в рамках режима НДД. В Минфине называли оптимальный срок введения новой категории с 2024 года.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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