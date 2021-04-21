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Аргентина обсуждает с Росатомом перспективы строительства АЭС

Об этом сообщил министр экономики республики Мартин Гусман

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Аргентина ведет переговоры с российской госкорпорацией "Росатом" о возможности строительства в республике АЭС. Об этом сообщил в среду журналистам министр экономики Аргентины Мартин Гусман.

"У нас была встреча с Росатомом. Идет конструктивный диалог. Мы продолжаем работу", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах строительства в Аргентине российской АЭС и добыче урана.

В июле прошлого года замглавы МИД Аргентины Хорхе Неме заявил, что правительство Аргентины рассмотрит полученное от госкорпорации "Росатом" предложение по добыче урана на территории южноамериканской республики.

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