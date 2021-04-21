СП "Газпрома" и Wintershall Dea начало добычу на втором ачимовском участке

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Совместное предприятие (СП) "Газпрома" и Wintershall Dea - "Ачим девелопмент" - начало добычу на участке 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

В начале этого года СП начало добычу на участке 4А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. "Таким образом, в настоящее время оба участка находятся на стадии комплексных испытаний оборудования. Газ подается в газотранспортную систему "Газпрома", - отмечает холдинг.

К 2027 году оба участка планируется вывести на проектную мощность - суммарно более 14 млрд куб. м газа и 5 млн тонн конденсата в год.

"Газпром" владеет 74,99% "Ачим девелопмент", Wintershall Dea - 25,01%. Кроме того, "Газпром" и OMV в октябре 2018 года подписали соглашение, согласно которому OMV получит 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. В результате сделки доля "Газпрома" снизится до 50,01%.

В июне 2019 года была согласована цена покупки - €905 млн, однако на тот момент сделку планировалось закрыть до конца 2019 года. В июле 2020 года сообщалось, что переговоры OMV с "Газпромом" привели к изменению оговоренной ранее суммы сделки по покупке австрийской OMV доли в проекте в связи с тем, что на участках в скором времени будет начата добыча.