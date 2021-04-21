ММК возобновит производство горячекатаного проката на заводе в Турции в 2021 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Группа ММК через 4-4,5 месяца планирует возобновить производство горячекатаного проката на заводе MMK Metalurji в Турции, сообщил в ходе телеконференции гендиректор компании Павел Шиляев. Мощности производства составляют 2 млн т стали в год.

"Мы приняли решение о запуске горячей части. У нас стартовала работа по вводу в работу дуговых печей и существует четкий график по приобретению ресурсов, пополнению рабочей силы и оборотного капитала. По нашему предварительному графику, ориентировочно через 4-4,5 месяца мы начнем производить продукцию на турецком заводе", - сказал он.

Возобновление производства добавит 2 млн т горячекатаного проката в год к совокупному производству группы ММК, отметил Шиляев. Потенциальный показатель EBITDA, который может сгенерировать актив, составляет $300 млн в год.

Ранее председатель совета директоров компании Виктор Рашников сообщал, что ММК может рассмотреть продажу своего турецкого завода MMK Metalurji, если цена предложения будет соответствовать рыночной.

О MMK Metalurji

Завод введен в эксплуатацию в 2010 году, инвестиции в проект составляли $1,7 млрд. Через два года после запуска производство горячекатаного проката на MMK Metalurji было остановлено из-за неблагоприятных экономических факторов, в частности, в связи с ростом стоимости сырья и падением спроса.

В 2017 году компания сообщала о возможности возобновления производства в середине 2018 года, однако решение было отложено из-за внешней неопределенности, в частности относительно введения пошлин на сталь в США. Осенью 2018 году директор по экономике ММК Андрей Еремин сообщал, что принятие решения о запуске производства горячего проката в Турции отложено до середины 2019 года из-за неблагоприятных внешних условий.

Производственные мощности MMK Metalurji позволят ежегодно выпускать 1,8 млн тонн горячекатаной стали.