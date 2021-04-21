Минтранс заявил, что продление трассы М-12 до Екатеринбурга завершат до 2024 года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Поручение президента РФ по продлению трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань до Екатеринбурга исполняется, все работы должны быть завершены до 2024 года. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Поручение президента России по продлению трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань до Екатеринбурга исполняется. Все работы должны быть завершены в 2024 году, - сказал он. - Трасса М-12 разгрузит дорогу М-7 "Волга", сократит число ДТП в коридоре Москва - Казань, повысит безопасность движения, свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России, обеспечит значительный макроэкономический эффект", - сказал министр.