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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Госдума в ближайшие дни определит механизм финансирования реализации послания

По словам первого вице-спикера Александра Жукова, если речь пойдет о значительном объеме средств, то потребуются поправки в бюджет

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госдума в течение ближайших дней определит, как будет финансироваться реализация инициатив, изложенных президентом РФ Владимиром Путиным в среду в послании Федеральному собранию. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

"В течение нескольких дней определимся, как технически это сделать", - сказал он.

По словам депутата, дополнительное финансирование точно потребуется. "Вопрос в том, как технически это будет сделано", - добавил он.

По словам Жукова, если речь пойдет о значительном объеме средств, то потребуются поправки в бюджет. При этом профильной рабочей группой могут быть приняты решения и об использовании резерва правительства.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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