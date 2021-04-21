Госдума в ближайшие дни определит механизм финансирования реализации послания

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госдума в течение ближайших дней определит, как будет финансироваться реализация инициатив, изложенных президентом РФ Владимиром Путиным в среду в послании Федеральному собранию. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

"В течение нескольких дней определимся, как технически это сделать", - сказал он.

По словам депутата, дополнительное финансирование точно потребуется. "Вопрос в том, как технически это будет сделано", - добавил он.

По словам Жукова, если речь пойдет о значительном объеме средств, то потребуются поправки в бюджет. При этом профильной рабочей группой могут быть приняты решения и об использовании резерва правительства.