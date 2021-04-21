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Кабмин 22 апреля обсудит отмену лицензирования производства небольших беспилотников

Речь идет о проекте поправок в закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг, 22 апреля, обсудит законопроект об отмене лицензирования производства небольших беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Речь идет о проекте поправок в закон "О лицензировании отдельных видов деятельности".

"Законопроект предусматривает исключение деятельности по разработке, производству, испытаниям и ремонту беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 кг и менее, из перечня видов деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии <…>", - говорится в материалах к заседанию правительства.

В случае одобрения кабмином, законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Также правительство обсудит законопроект, направленный на сокращение административных барьеров в сфере международной торговли "в случаях продажи резидентами за наличную валюту выставочных образцов ювелирной продукции в целях более активного ее продвижения и наращивания экспортного потенциала российского ювелирного производства".

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