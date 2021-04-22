"Известия": такси могут массово перейти в нелегальный сектор при повышении тарифов ОСАГО

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Повышение стоимости полисов ОСАГО на 60% приведет к увеличению количества нелегальных такси. Такие риски изложены в письме Общественного совета по развитию такси, направленного в Центробанк РФ, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на документ.

"В случае увеличения тарифа полис ОСАГО для такси станет недоступным не только для столичных таксопарков, но и для подавляющего большинства региональных. Начнется массовый отток таксомоторных перевозчиков в нелегальный бизнес", - цитирует газета письмо.

В настоящее время цена полиса ОСАГО для автомобиля такси составляет около 43 тыс. рублей в Москве, пояснила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Стоимость страхования не должна достигать 100 тыс. рублей в столице и 70 тыс. рублей в регионах, отметили в организации.

В ЦБ РФ газете подтвердили получение письма, сейчас его изучают. В пресс-службе регулятора добавили, что в Банк России пока не поступала инициатива о повышении страховых тарифов для такси на 60%.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что высокая аварийность такси сделала этот сегмент убыточным для страховщиков ОСАГО. На фоне этого страховые компании попросили Банк России поднять тарифы минимум на 60%. В ЦБ, в свою очередь, ТАСС сообщили, что регулятор выступает за сбалансированность тарифного коридора по всем видам транспорта и пересматривать его может не чаще раза в год. Кроме того, ЦБ не приступал к анализу оценки убыточности сегмента.

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин пояснил ТАСС, что повышать тарифы ОСАГО для такси следует дифференцированно, в зависимости от класса такси. В частности, по его словам, по мере повышения класса растут требования к опыту и качеству вождения водителей такси, что обычно ретранслируется в более низкий уровень аварийности по сравнению с такси экономического класса.