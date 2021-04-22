Минтруд разработал законопроект об упрощении оформления доплат к пенсии летчикам

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, упрощающий процесс установления и выплаты дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности. Об этом в четверг сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ.

По данным издания, организации, где есть летчики гражданской авиации или работники угольной промышленности, будут обязаны предоставлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ (ПФР) сведения о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер этой доплаты, за периоды до 1 января 2022 года. Эти данные работодатели должны будут сдать в ПФР до 1 июля 2024 года, уточняет газета.

Также инициатива направлена на сокращение объема документов, необходимых для установления и выплаты дополнительного социального обеспечения летчикам и шахтерам. "Это позволит снизить административные издержки указанных работодателей в части предоставления документов, необходимых для установления доплаты к пенсии, которые в настоящее время предоставляются ими практически в каждом случае при рассмотрении заявления об установлении доплаты к пенсии, а для граждан - создать более удобные условия реализации права на доплату к пенсии, исключая необходимость посещения ими территориального органа ПФР в случае необходимости предоставления правоустанавливающих документов для доплаты к пенсии", - цитирует газета разработчиков законопроекта.

Кроме того, упростится порядок запроса архивных документов. "В настоящее время обмен информацией между территориальными органами ПФР и архивными учреждениями в целях установления пенсий и иных социальных выплат осуществляется в большинстве случаев на бумажных носителях путем направления запроса в государственный (муниципальный) орган, располагающий необходимыми сведениями, по месту нахождения организации, в которой осуществлялась (осуществляется) трудовая деятельность гражданина", - уточняют разработчики законопроекта. По данным газеты, они предлагают организовать взаимодействие территориальных органов ПФР с государственными и муниципальными архивами, чтобы уменьшить сроки предоставления информации, необходимой для своевременного и правильного назначения пенсий.

Ранее правительство РФ утвердило коэффициент роста зарплат, используемый при начислении доплат к пенсиям летчиков и шахтеров, в размере 1,06. Как уточнили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ, доплата к установленной пенсии для бывших работников организаций угольной промышленности, а также бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации - это отраслевой механизм дополнительного социального обеспечения.