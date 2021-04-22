Греф не видит оснований для резкого повышения ключевой ставки ЦБ

"Сейчас нет оснований для резкого повышения ставки. Я бы еще посмотрел на ситуацию, сейчас не очевидны тренды. Да, есть восстановительный спрос населения, отложенный. Есть накопленные средства на счетах, в первую очередь те средства, которые выплачивались в качестве пособий, и речь идет в первую очередь про людей с невысоким доходом. У них в период пандемии появилась абсолютно рациональная модель поведения - они накопили средства. Вопрос, каким темпом и на что они их будут тратить сейчас? Мы видим быстрое восстановление спроса, что является проинфляционным фактором. Но этот фактор, скорее, носит временный характер", - отметил Греф.

По мнению Грефа, в вопросе ключевой ставки "можно идти маленькими шажками, предупреждая, возможно, будущие последствия". "Можно немножко подождать, но это чревато тем, что, может быть, придется шаг повышения потом сделать и побольше. Не факт, что его придется делать, это выбор тактики", - добавил он.

Греф отметил, что в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики всегда есть обратная сторона медали. "С точки зрения восстановления экономики эта мера несет негативный эффект. Но с точки зрения борьбы с инфляцией это действенный инструмент. Насколько это оправданная мера, всегда вопрос. Есть временные факторы, которые спровоцировали инфляцию, они будут исчерпаны в течение первого полугодия. Но есть и факторы, которые имеют более долгосрочный характер. ЦБ поднял ставку на 0,25 п.п., это их выбор. Сказать, что это необоснованно, было бы абсолютно несправедливо. Основания для этого есть. Нужно ли сейчас радикально повышать ставку дальше? Я считаю, что пока нет, но окончательное решение за ЦБ", - заключил глава Сбербанка.

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта принял решение повысить ключевую ставку впервые с декабря 2018 года - на 0,25 п.п., до 4,5% годовых, и допустил ее повышение на следующих заседаниях. Следующее заседание по ставке пройдет в эту пятницу, 23 апреля.