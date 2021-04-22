Греф заявил о наступлении золотого времени для IPO

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что на мировом рынке сформировался большой пузырь, но избыток денег создает идеальные условия для выхода компаний на IPO. Такое мнение он высказал в интервью РБК.

"Сейчас золотое время для IPO. Я бы его, конечно, использовал в силу того, что такого избытка на денежном рынке мир раньше не знал. Продается все, что угодно, и продается с какими-то безумными мультипликаторами. Поэтому, если вы компания-эмитент, сейчас очень хорошее время выхода на рынок. Если вы инвестор, то очень внимательно смотрите, куда инвестировать. На рынке есть большой пузырь, очевидно", - заявил глава Сбербанка.

При этом он отметил, что российский рынок - другая история. "Он, кроме некоторых компаний, не перегрет. А вот на международных рынках, в частности на американском, на мой взгляд, будет серьезная коррекция. В частности, на рынке bigtech и в целом технологических компаний", - полагает Греф.