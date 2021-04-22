"М.Видео-Эльдорадо" увеличила онлайн-продажи на 62,8%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Общие продажи (показатель GMV) ретейлера "М.Видео-Эльдорадо" в I квартале 2021 года выросли на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигли 138,3 млрд рублей (с НДС). Об этом говорится в сообщении компании об операционных итогах.

Общие онлайн-продажи компании в I квартале выросли на 62,8% в годовом сопоставлении до 92,4 млрд рублей (с НДС), составив 66,8% от GMV группы. Оборот мобильной платформы вырос на 90,3% до 56,7 млрд рублей, и составил 61,3% от общих онлайн-продаж. Оборот веб-платформы вырос на 32,5% до 35,7 млрд рублей.

"В апреле динамика GMV группы демонстрирует трехзначный рост на фоне резкого, но относительно непродолжительного падения показателей продаж в апреле 2020 года из-за введения режима самоизоляции и ограничений для непродовольственных розничных магазинов в большинстве регионов России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", - отметили в компании.

Количество активных идентифицированных клиентов достигло 18,8 млн. Среднемесячное количество активных пользователей мобильных приложений покупателя (MAU) составило более 3,2 млн, увеличившись более чем в 5 раз к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная аудитория сайтов ретейлера при этом снизилась на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 71 млн на фоне ухода покупателей в мобильные приложения.

Сеть магазинов компании на конец марта 2021 года составила 1098 магазинов всех форматов (+60 год-к-году или +24 с начала года) в 295 городах России.

В I квартале принадлежащая Группе "Сафмар" Ericaria Holdings Ltd. в рамках вторичного публичного предложения (SPO) реализовала 24,28 млн акций ПАО "М.видео", что составляет 13,5% акционерного капитала компании. По итогам SPO доля акций "М.Видео-Эльдорадо" в свободном обращении увеличилась до почти 24%, совокупная доля группы "Сафмар" снизилась с 73,5% до приблизительно 60%.

Общее собрание акционеров, которое пройдет 7 мая, рассмотрит дивиденды по итогам работы компании во II полугодии 2020 года. Общая сумма дивидендных выплат по итогам работы в 2020 году может составить 12,2 млрд рублей (68 рублей на одну обыкновенную акцию), что соответствует 100% чистой прибыли компании по МСФО 17 за 2020 год.