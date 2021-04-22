Минпромторг рассчитывает на начало эксплуатации автобусов на водороде в 2024 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает, что эксплуатация автобусов на водороде начнется в России в 2024 году, сообщила пресс-служба министерства.

"В рамках исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина запланировано создание прототипа городского автобуса на водородных топливных элементах уже до конца 2021 года и начало опытной эксплуатации в 2024 году", - сказали в министерстве.

Ранее глава государства поставил задачу к 2023 году сделать городские автобусы на водородном топливе, а в дальнейшем и локомотивы.

"Камаз" планирует создать автобус, работающий на водородном топливе, к 2023 году, при этом серийное производство новинки может быть налажено в том же году при условии спроса и наличия в стране соответствующей зарядной инфраструктуры, говорил ТАСС гендиректор компании Сергей Когогин.

Как отметили в Минпромторге, массовое внедрение общественного или иного транспорта на водородных топливных элементах возможно только при развертывании соответствующей заправочной водородной инфраструктуры. При этом министерство считает очень перспективным создание транспортных средств на водородных топливных элементах.