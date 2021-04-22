МЭР ожидает инфляцию по итогам 2021 года на уровне 4,3%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России на конец 2021 года на уровне 4,3%, с 2022 года ожидается ее возвращение на целевой уровень в 4%, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития (есть в распоряжении ТАСС).

"По инфляции Минэкономразвития исходит из того, что давление на мировых рынках никуда не денется, с учетом всех этих факторов повысили до 4,3% год к году", - сообщил ТАСС источник в Минэкономразвития.

В сентябрьском (2020 год) прогнозе министерство ожидало, что инфляция в 2021 году составит 3,7%, в 2022-2023 гг. - 4%.

"Мы оцениваем эффект от принятых мер по сдерживанию роста цен в размере 0,3 процентного пункта. Иными словами, если бы этих мер не было, по пшенице в первую очередь и по подсолнечному маслу, сахару, инфляция была бы (по итогам 2021 года - прим. ТАСС) не 4,3%, а 4,6%", - отметил источник в министерстве.

По его словам, параметры прогноза основаны на предпосылках о сохранении поддержки как со стороны денежно-кредитной, так и бюджетной политики. "Мы исходим из того, что уровень процентных ставок будет вблизи или ниже оценки диапазона нейтральной процентной ставки Банка России. До конца этого года - 5-6%", - отметил собеседник издания.

Кроме того, Минэкономразвития сохранило прогноз по росту оборота розничной торговли в 2021 году на уровне 5,1%, а в 2022 году и 2023 году - на 2,9% и 2,8% соответственно. По прогнозам министерства, объем платных услуг населению вырастет в 2021 году на 11,3%, в 2022 году рост замедлится до 4,8%, а в 2023 году - до 3%.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в марте 2021 года ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале. В феврале инфляция в России в годовом выражении составила 5,8%. По итогам декабря 2020 года индекс потребительских цен составил 4,9% в годовом выражении.

В конце марта глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что инфляция в РФ достигла пика, в ближайшее время индекс потребительских цен в годовом выражении начнет снижаться.

Ранее министр говорил, что экспортная составляющая стала основным каналом инфляции в РФ в связи с ростом цен на мировых рынках, и такая ситуация продлится в течение ближайшего года.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, в том числе на макароны, сахар и муку. Глава государства подчеркнул, что проблема связана не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Уже через неделю Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Также был подготовлен и принят закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

Прогноз по росту ВВП

Минэкономразвития России понизило прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,3% до 2,9%, в 2022 году - с 3,4% до 3,2%. Прогноз по росту ВВП в 2023 году остался прежним - на уровне 3%.

"Надо смотреть не только 2021 год, а сразу 2020-2021 годы, потому что часть отскока перенесена была на 2020 год (снижение ВВП в 2020 году было меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития в сентябрьском прогнозе - прим. ТАСС). Прогноз ВВП на 2021 год скорректировали до 2,9%, предыдущая цифра - 3,3%, с учетом, в том числе .более плавного выхода из сделки ОПЕК+", - отметил собеседник агентства.

Ранее Росстат сообщал, что, согласно второй оценке, снижение ВВП России в 2020 году составило 3%. По словам источника, "восстановление экономики пока не завершено, но в целом мы идем по той траектории, как и предполагали".

Как отметил собеседник агентства, министерство пока не учитывает в своих прогнозах по ВВП планирующееся инвестирование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "ФНБ - пока этот фактор не учли, потому что это вопрос о деньгах 2022 года... Сейчас мы оцениваем все проекты на предмет возможности реально повлиять хотя бы через расходы на экономическое развитие, я уже не говорю об эффектах, они будут отложенные", - сказал он.

"Поэтому если говорить о том, что мы сейчас по ФНБ примем решение, и сразу в цифрах ВВП это увидим на следующий год, - не увидим", - заключил источник.

Рост промпроизводства

Прогноз по росту промышленного производства в 2021 году понижен с 2,6% до 2%. Согласно документу, в 2022 году промышленное производство в РФ вырастет на 3,4% (вместо 3,6%, которые прогнозировались в сентябре), в 2023 - на 2,9% (вместо 2,3%) , в 2024 - на 2,8%.

Добыча полезных ископаемых в РФ вырастет на 0,7% в 2021 году, на 5,7% в 2022 году, на 2,8% в 2023 году, на 1,4% в 2024 году, говорится в обновленном прогнозе.

Курс рубля

МЭР прогнозирует курс рубля в 2021 году на уровне 73,3 рубля за доллар при среднегодовой цене на нефть марки Urals $60,3 за баррель. В 2022 году ожидается курс рубля 71,8 руб./$ при цене на нефть $56,2/баррель, а в 2023 году курс прогнозируется на уровне 72,6 руб./$ при цене нефти $54,8/баррель.